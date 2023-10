Fiat 600 - Ibrida o elettrica? Tutte le offerte e le promozioni

Leggi su quattroruote

(Di martedì 3 ottobre 2023) Arriva nelle concessionarie italiane la gamma completa della nuova Suv compatta600, disponibile in versione full electric e. Quest'ultima propone prezzi più interessanti e si candida a diventare quella più venduta nel nostro Paese. Ecco lediper il lancio del nuovo modello. Leper600 Hybrid. Il prezzo in promozione per la versionedi600 è di 19.950 euro invece di 24.950 euro con il finanziamento di Stellantis Financial Services: anticipo zero, 59 rate mensili da 275 euro (TAN 8,75% e TAEG 10,11%) e maxirata finale di 11.881 euro, pari al valore garantito dell'auto. Come sempre, al termine dei cinque anni è possibile pagare la rata finale, oppure restituire l'auto o sostituirla con una nuova. Il ...