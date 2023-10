Fedez ricoverato | oggi giornata tranquilla | le sue condizioni di salute

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) –perda giovedì all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos– dopo il nuovo sanguinamento di domenica, intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un'endoscopia senza necessità di trasfusioni –ledel rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate. E' stato lo scorso 29 settembre che, dal proprio profilo Instagram,ha reso noto il ricovero confermando le voci circolate nelle ore precedenti e alimentate dall'improvviso rientro della ...

C'è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez . Dallo scorso giovedì il cantante è ricoverato al Fatebenefratelli dove è arrivato ...

come sta Fedez , oggi. Le ultime notizie dall'ospedale: escluse le dimissioni dell'artista nelle prossime ore. Dopo un nuovo episodio di ...

Lo scorso giovedì, 28 settembre, Fedez è stato ricoverato in ospedale dopo un’emorragia interna causata da due ulcere. Poco dopo, però, il rapper ...

Emergono dettagli su cosa è successo a Fedez , i momenti prima del suo arrivo in ospedale dove poi è stato operato d’urgenza L’artista italiano ...

Giornata tranquilla perda giovedì all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute - dopo il nuovo sanguinamento ...si trova ancorain ospedale e purtroppo non è al momento previsto il suo rientro a casa. Le cose sembravano essersi ristabilite, ma il rapper ha avuto una nuova emorragia la sera di ...

Fedez ancora ricoverato, dimissioni non sarebbero imminenti - Musica - Ansa.it Agenzia ANSA

Fedez, cresce la paura. «Nuova emorragia interna», l’ospedale esclude le dimissioni a breve termine ilmessaggero.it

Il rapper resta ricoverato e costantemente monitorato al Fatebenefratelli di Milano per le conseguenze dell’emorragia causata da due ulcere Milano, 3 ottobre 2023 – Migliorano, o quantomeno si ...Giornata tranquilla per Fedez, ricoverato da giovedì all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna. A quanto apprende l’Adnkronos Salute – dopo ...