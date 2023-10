Fedez | parla il padre dopo il secondo intervento per una nuova emorragia

Fedez non sarà intervistato a Belve : la verità sulla mancata apparizione nel programma di Francesca Fagnani Per Fedez continuano ad essere ore ...

Fedez non sarà intervistato a Belve : la verità sulla mancata apparizione nel programma di Francesca Fagnani Per Fedez continuano ad essere ore ...

...costretto a restare ancora in ospedale,il padrericoverato: "Ho avuto un'emorragia interna, mi hanno salvato la vita con due trasfusioni" Il cantante e giudice di X Factor è in ospedale, ma rassicura su Instagram sulle sue condizioni di ...

Fedez ancora ricoverato, parla il padre Franco: «Dobbiamo essere forti per lui» Vanity Fair Italia

Fedez ancora ricoverato, come sta Ora parla il padre Corriere dello Sport

«Io auguro a Fedez una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia ...Weber, "Non c'è nessuna alternativa a collaborare con i nostri i vicini, il memorandum con la Tunisia è la via giusta e un esempio per gli accordi in futuro". (ANSA) ...