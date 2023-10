Fedez operato | la scelta della sorella di Chiara Ferragni | ' Devo restare a Milano'

(Di martedì 3 ottobre 2023) È da giovedì 28 settembre cheè ricoverato al Fatebenefratelli per un'emorragia interna causata da due ulcere. Il padre del cantante ha rassicurato i milioni di follower in ansia in queste ore ...

Silenzio assordante invece da parte della moglie di, Chiara Ferragni : nessun post e nessuna storia social, a differenza di sua sorella Valentina ...Leggi anche Le condizioni di, il medico che l'ha: 'Nessun legame con l'intervento per il tumore, forse stress', messaggio dall'ospedale: 'I medici mi hanno salvato la vita, ...

Fedez operato per un'altra ulcera. Dimissioni "non imminenti" RaiNews

Fedez operato nuovamente: un'altra ulcera sanguinante. Con lui la moglie Chiara e i genitori Il Giornale Di Vicenza

Fedez come sta Parla il padre del rapper dopo l'altro intervento per una nuova emorragia Fedez, nuova ulcera sanguinante: è stato ancora operato, come sta. Chiara Ferragni è con lui Dopo il nuovo ...Le condizioni di salute del rapper preoccupano i fan che non ricevono aggiornamenti via social ormai da diverso tempo. Intercettato davanti l'ospedale il papà del cantante, Franco Lucia, ha rilasciato ...