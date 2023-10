Fedez non sarà a Belve “sia per il Primo Maggio che per l’ultimo Sanremo” | parla Roberto Sergio mentre il rapper è in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’èricoverato da qualche giorno in, alle prese con i suoi problemi di salute. E un casoche, al netto dell’opportunità e del tempismo, travolge il servizio pubblico. Ilavrebbe dovuto partecipare come ospite a ““, il programma in onda al martedì sera in prima serata su Rai2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Ospitata bloccata sul nascere dai vertici Rai, proprio fonti da Viale Mazzini avevanoto della decisione “di non approvare la partecipazione retribuita di” escludendo “censura” endo di una “scelta aziendale”. Parole smentite di fatto dall’amministratore delegato dell’azienda pubblica: “Io auguro a— dice al Corriere della ...