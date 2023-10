Fedez in ospedale | interviene Karina Cascella | ' Che vergogna'

(Di martedì 3 ottobre 2023)è ancora ine sul web sono tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento per il rapper. Non mancano però gli hater che, anche in situazioni del genere, non tengono la bocca chiusa. Una ...

C’è grande apprensione in merito alle condizioni di salute di Fedez , che continua a resta re in ospedale dopo il nuovo intervento delle passate ore. ...

C’è ancora tanta preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez , operato nei giorni scorsi per un’emorragia a causa di due ulcere. Ora si è ...

è ancora ine sul web sono tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento per il rapper. Non mancano però gli hater che, anche in situazioni del genere, non tengono la bocca chiusa. Una ...Giornata tranquilla per, ricoverato da giovedì all'Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute - dopo il nuovo sanguinamento ...

Come sta Fedez “Giornata tranquilla” in ospedale dopo il nuovo sanguinamento IL GIORNO

Fedez ancora in ospedale: Dopo una nuova emorragia è tornato in sala operatoria Fanpage.it

Era di ieri la notizia di un nuovo intervento per il 33enne, ricoverato da giovedì scorso nel reparto di chirurgia d’urgenza e oncologica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere ...Non sono giorni sereni per Fedez, ricoverato da giovedì scorso a Milano all'ospedale Fatebenefratelli per due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Oggi per il rapper è stata comunque ...