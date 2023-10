Fedez in «leggero miglioramento» dopo il sanguinamento di domenica | come sta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sono inle condizioni di salute di, ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano da giovedì 28 settembre per un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali.il nuovo episodio didi, rilevato dall’equipe medica diretta da Marco Antonio Zappa che lo tiene costantemente monitorato, la situazione rimane delicata sebbene i livelli di emoglobina siano in recupero. Troppo presto per parlare di dimissioni, il ricovero durerà almeno tutta la settimana e poi si valuterà. Non è escluso che Federico Leonardo Lucia possa trascorrere il suo compleanno – il 15 ottobre compirà 34 anni – in ospedale. E il 26 ottobre partiranno anche i live di X-Factor. Giovedì scorso l’imprenditore e personaggio televisivo – operato ...

La decisione di Valentina Ferragni di restare a Milano per Fedez, di non partire più per Parigi, aumenta la preoccupazione insieme al silenzio di Chiara ...