Fedez | cresce la paura «Nuova emorragia interna» | l?ospedale esclude le dimissioni a breve termine

Milano - Ore di apprensione per il rapper Fedez che - come rivela l'agenzia Adnkronos - sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell' ospedale ...

L'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano non conferma e non smentisce la presenza del cantante nella struttura Fedez ricoverato in ospedale per ...