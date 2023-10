Febbre alta dopo la puntura di una zanzara | morto

Dramma a Maerne, in provincia di Venezia, una donna di 50 anni Mirca Zurin è morta una settimana dopo essere stata ricoverata in ospedale . Al ...

SOCIAL. La vita di Alessandra Mammoli, 56 anni , è stata un racconto di successi imprenditoriali, amore per la famiglia e una passione per lo sport ...

A Genova è stato scoperto un caso di positività al vaiolo delle scimmie . Si tratta di un giovane italiano non residente in Liguria, arrivato il 13 ...

Si stanno cercando le cause della morte di un Bambino di 15 mesi deceduto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell’ospedale di Cosenza, ...

Febbre troppo alta, i genitori decidono di portarlo in ospedale: purtroppo per un bimbo di 15 mesi non c’è stato nulla da fare Una vicenda che ha ...