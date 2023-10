FC 24 | i migliori giovani portieri per la modalità carriera!

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 3 ottobre 2023) Secondo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla scoperta deicalciatori, Under 21, per lacarriera. Oggi andremo alla scoperta deidi FC 24! Se c’è una posizione che spesso viene trascurata ma che è fondamentale per il successo della tua squadra, è quella del portiere. Nellacarriera, la scelta di un giovane portiere talentuoso può fare la differenza tra una stagione di trionfo e una di sconfitte amare. Nel mondo di FC 24, ci sonopromettenti che attendono solo di essere scoperti e allenati per diventare delle autentiche leggende. In questo articolo, esploreremo alcuni dei...