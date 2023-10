Fausto Brizzi e Silvia Salis | «Nostro figlio avrà solo il cognome materno»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il regista e la Vicepresidente del Coni stanno per dare il benvenuto al primoinsieme, Eugenio, e con lui vogliono contribuire a un cambiamento culturale: «Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta non penserà mai che le donne siano una sua proprietà»

ROMA – “Da grandi” è il film diretto da Fausto Brizzi già disponibile in streaming su Prime Video dal 30 giugno. Un gruppo di bambini di 9 anni ...

... alla pellicola francese 'Start 80' con la regia di Frèdèric Forestier e prodotto dal premio Oscar Thomas Langmann e, più recentemente, a 'Modalità aereo' per la regia di. A febbraio ...Una sentenza della Consulta del giugno del 2022 ha reso illegittima l'assegnazione esclusiva del cognome del padre ai nuovi nati. Si può dare oggi il cognome paterno, materno o entrambi.

Fausto Brizzi e Silvia Salis, nostro figlio avrà il cognome materno Agenzia ANSA

Fausto Brizzi presenta "Siamo scritti a matita" La Provincia di Cremona e Crema

Fausto Brizzi parla così dei nonni, figure spesso silenziose che, ad Altopascio, verranno di nuovo celebrate, come accade ormai negli ultimi anni, con una giornata tutta dedicata a loro, sabato, ...Ci sono le stelle del Mondiale Rally di ieri e di oggi. Ma anche tanti bei nomi che hanno dato lustro ai rally un po’ in tutto il mondo affollano, come ...