Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Siamo in Virginia, a Sterling, centro commerciale Dulles Town Center. LoTanner Cook è intento a fare quello per cui è seguito sui social, ovvero scherzi ai passanti. Si avvicina a un, Alan Colie e gli mostra più volte il suo telefono per fargli leggere una frase. Colie non apprezza e anzi sintana, poi cerca dintanare anche lo schermo del telefono. Cook continua il suoe in pochi secondi ilun arma,e lo ferisce. I fatti risalgonoscorso 2 aprile ma è arrivata in questi giorni la sentenza definitiva di un tribunale della Virginia: Colie, 31 anni, è statoper aver agito per. La notizia la riportano ...