Farmaci non scaduti inutilizzati? Portali alla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro | insieme al Centro Astalli avranno una nuova vita e salveranno una vita

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fiumicino – Isono una necessità di cui , purtroppo, non possiamo farne a meno. Ma quante volte li compriamo, non li usiamo, poi scadono e li buttiamo?disi può ere questo spreco di risorse preziose. Risorse che provengono dal nostro Sistema Sanitario Nazionale, gratuitamente o pagando un piccolo ticket. Ma come fare? “Nel mondo ci sono tantissime persone che versano in condizioni di estrema povertà – spiega il dott. Marco Tortorici – e che non possono, quindi, permettersi i medicinali. Mentre noi spesso li sprechiamo. Ma non si tratta solo di questo: inquiniamo per produrreed inquiniamo una seconda volta quando li buttiamo, perché devono essere poi smaltiti. “Dobbiamo ...