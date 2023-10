Facebook e Instagram diventano a pagamento | i prezzi e come evitare di pagare

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una clamorosa svolta sta per arrivare su, che preso potranno diventare a. E sono anche state svelate le cifre che serviranno per accedere ai social. Una novità storica, che riguarderà sicuramente le nazioni europee e quindi anche l’Italia. E questa decisione presa dall’azienda Meta si è rivelata necessaria anche perché c’era il rischio di incorrere in sanzioni, a causa delle regole imposte dall’Unione Europea sulla protezione della privacy. Dobbiamo prepararci a, ma non bisogna spaventarsi. Perché ci sono delle indicazioni precise su chi dovràdelle somme di denaro per accedere a questi social network. Alcuni anni fa,rievocato dal sito Repubblica, Mark Zuckerberg ne aveva ...