Facebook e Instagram a pagamento? Meta studia una tariffa da 13 euro per l' Ue

(Di martedì 3 ottobre 2023)sta valutando l'ipotesi di un servizio aperin versione senza pubblicità, oppure con il via libera ad annunci personalizzati per le versioni gratuite dei due social network. A svelare il piano è il Wall Street Journal: lasarebbe di 14 dollari (13) per gli utenti risiedenti nell'Unionepea: 10al mese per ogni account registrato (e libero da inserzioni) da computer e 6per account collegato. Per chi volesse utilizzare le piattaforme su smartphone l'abbonamento salirebbe fino a 13mensili. Il piano sarebbe contenuto nelle proposte inviate dall'azienda alle autorità di regolamentazionepea.