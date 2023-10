Facebook e Instagram a pagamento in Italia | il piano di Meta

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023)in? Secondo quanto riporta il Wall Street Journal la compagnia che fa capo a Mark Zuckerberg e e gestisce le piattaforme di social network,, sta valutando di far pagare 14 dollari al mese agli utenti nell'Ue per averesenza pubblicità. Il quotidiano finanziaro americano aggiunge che secondo la proposta dell'azienda alle autorità di regolamentazione, gli utenti europei potranno scegliere se pagare o accettare annunci personalizzati. Secondo il, inoltre,farebbe pagare circa 10 euro (10,46 dollari) al mese su un desktop per un account, e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. La società ha ...