(Di martedì 3 ottobre 2023) ROMA - Il futuro di Lewisè stato deciso più di un mese fa con la firma di un rinnovo di contratto biennale con la, ma in precedenza sono emerse molte indiscrezioni in merito ad un ...

Sull'argomento in questi giorni è tornato lo stesso, che ha espresso il proprio chiaro punto di vista in ...... doveil minimo sindacale del piazzamento al secondo posto nel campionato Piloti ( guarda qui la classifica aggiornata ), peraltro con un margine sututt'altro che rappresentativo ...

F1, Hamilton assicura: "Mai pensato di lasciare la Mercedes" Corriere dello Sport

Hamilton Khaki Field Expedition: Recensione, opinioni e prezzi Recensioniorologi.it

ROMA - Il futuro di Lewis Hamilton è stato deciso più di un mese fa con la firma di un rinnovo di contratto biennale con la Mercedes, ma in precedenza sono emerse molte indiscrezioni in merito ad un ...George Russell ha fatto tutto il possibile, ma ha concluso la gara in Giappone al settimo posto. Il pilota della Mercedes ha avuto un'emozionante battaglia con il suo compagno di squadra, Lewis Hamilt ...