(Di martedì 3 ottobre 2023) Come prevedibilenon sarà della partita in occasione del GP del, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 in programma questo weekend sul circuito di Losail. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio da fonti interne all’Alpha Tauri, pronta a schierare nuovamente il sostituto Liam Lawson. Sembrava che i tempi fossero maturi per il pilota australiano subentrato a stagione in corso per sostituire Nyck De Vries. Tuttavia il recupero della frattura al metacarpo della mano sinistra rimediata al GP d’Olanda non è ancora avvenuto del tutto. A ritardare ildel nativo di Perth sarebbe stata anche la mole di lavoro che avrebbe dovuto affrontare a Doha, gara che accoglierà anche la Sprint Race, fattore che chiaramente avrebbe comportato uno sforzo maggiore della mano. F1, Carlos Sainz ...

F1: Daniel Ricciardo non correrà al GP del Qatar. Rientro previsto ad Austin OA Sport

F1 | Ballottaggio Lawson-Ricciardo: arriva il verdetto su chi correrà ... F1inGenerale

Secondo le anticipazioni diffuse da Espn, il ritorno di Daniel Ricciardo non avverrà se non a Austin, lasciando così il rookie neozelandese al volante dell'Alphatauri. Ricciardo impegnato in questi ...Ma ovviamente questa non è una scusa per i suoi numerosi incidenti recenti… Abbiamo già riportato che probabilmente Daniel Ricciardo non sarà titolare in Qatar. Questo non è ancora ufficiale, ma molti ...