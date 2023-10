Europei 2024 | in vendita da oggi 1 | 2 milioni di biglietti | prezzi da 30 euro

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Parte la caccia aiin vista di UEFA. Iniza quest’, 3 ottobre 2023, la richiesta di tagliandi attraverso la piattaforma ufficiale della Uefa. Dei 2,7dioltre l’80% sarà disponibile per i tifosi delle squadre partecipanti e per il pubblico in generale. Isaranno disponibili a partire da 30con 1 milione didisponibili per meno di 60. Oltre 1,2disaranno disponibili nel periodo di richiesta dal 3 ottobre (alle 14:00 italiane) al 26 ottobre 2023 e i fans possono già creare il proprio account ed essere pronti per quando inizierà il processo di richiesta. Iverranno ...