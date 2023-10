Europee | Renzi | ' affluenza sarà attorno al 50% | astensionismo sarà a destra'

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Secondo me l'alleintorno al 50% e attenzione, quelli che non andranno a votare saranno quelli di. Perchè quelli che si erano convinti della rivelazione Meloni, tra 9 mesi o vedono risultati guardando al portafogli o se invece vedono l'immigrazione crescente, la benzina crescente, l'inflazione crescente, anche il giramento di scatole è crescente". Così Matteoa Porta a Porta in onda stasera su Rai1.

Meno teneri i toni usati dallo stesso, poco prima registrando " sempre con Bruno Vespa " 'Cinque minuti': "Calenda cambia idea una volta al mese, più che Calenda è calendario. Io vado in Europa ..."Con Calenda non ho alcun problema personale. Anche se ha lasciato a metà un po' di cose, all'improvviso ha rotto la federazione del Terzo polo, di cui era presidente. Dobbiamo stare un anno su questa ...

Europee, Renzi riapre di nuovo a Calenda: “Se vuole l’accordo noi ci siamo” la Repubblica

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Se il Governo porta in aula le riforme o Nordio la separazione delle carriere, io voto a favore” ma il problema è che “Meloni è ferma. Ha chiacchierato, ma dopo un anno è ...Se Calenda non è disponibilie, con tutto l'affetto per Calenda, faccia quello che crede, se non vuol fare l'accordo amici come prima". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Porta a Porta, in ...