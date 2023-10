Euro cala fino a 1 | 0460 dollari | minimo da oltre un anno e mezzo

In Italia l'Istat stima una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori, sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese. ...

Un sostegno concreto all’imprenditorialità femminile . È l’obiettivo di Yes I start up Donne Calabria , il progetto di Regione Calabria ed Ente ...

In Italia l'Istat stima una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori, sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese. ...

Ancora in calo i mercati petroliferi, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva. ...