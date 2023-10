Etiopia | gli scontri tra esercito e milizie amhara mettono in fuga migliaia di civili

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nella celebre teoria economica dei «giochi» c’è un mucchio di diamanti sul tavolo che devono essere distribuiti tra due giocatori. Chi entra per primo nella stanza decide quanti diamanti prendere. first appeared on il manifesto.

...controStati Uniti nella guerra Modoc 1908 - Fondazione del giornale Pravda a Vienna per opera di Leon Trotsky, Adolph Joffe, Matvey Skobelev ed altri esuli russi 1935 - L'Italia invade l'......in un meeting di ufficiali delle forze armate sulla situazione in Amhara e Oromia ad Addis Abeba cheShaabia, i militari eritrei con i sandali di plastica, vanno dichiarati nemici dell'. ...

Riesplode la tensione dopo anni tra Etiopia ed Eritrea Avvenire

Acqua potabile in Etiopia, gli eventi benefici di Fonte di Vita ODV valsesianotizie.it

Il fuoco cova sotto la cenere in tutta l’Etiopia. E tornano le tensioni con l’alleato del ... delle forze armate sulla situazione in Amhara e Oromia ad Addis Abeba che gli Shaabia, i militari eritrei ...È stata una domenica pomeriggio "nuova" per i membri dell'Assemblea sinodale della Chiesa di Padova quella di ieri. Differentemente dagli incontri precedenti, infatti, in cui dopo un momento assemblea ...