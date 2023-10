Eni-Nigeria | pm Storari | ' società non doveva uscirne bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Brescia, 3 ott. (Adnkronos) - "L'atteggiamento era 'noi questo processo non lo possiamo perdere, Eni non deve'. Per me questo era inaccettabile perché io faccio il pm e voglio che su di me ci sia la massima trasparenza", se non fosse stato nascosto nulla alle difese, “noi uscivamo da questa vicenda in maniera perfetta, invece, ne siamo usciti come ne siamo usciti, cioè con le ossa rotte. Non si è voluto portare le prove a favore, ma un difensore ha diritto di sapere alcune cose, gli imputati hanno diritto di sapere e non è stato fatto. Volevano fare questa cosa con le mie carte: no, io questa cosa non la consento". Lo afferma il pm di Milano Paolo, testimone a Brescia nel processo contro i colleghi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, ora in forza alla procura europea, accusati di rifiuto d'atti di ufficio con ...