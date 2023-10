Emanuele Filiberto di Savoia e il Real pasticcio Aversa | il principe va via | anzi no

Da www.ilnapolista.itdi savoia foto di bacco (1) 'Dieci pseudo ultras che non sono neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto' hanno cacciato. Il principe ...Anticipazione da 'Belve' - in onda martedì 3 ottobre 2023 su Rai2a belve C'è spazio anche per parlare della sua partecipazione a Sanremo, su cui il principe racconta: 'È stata ...

Emanuele Filiberto: «Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali» Corriere della Sera

"Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali". Lo ha detto Emanuele Filiberto, ospite a Belve, il programma Rai condotta da Francesca Fagnani. Alla domanda "In cosa la sua ...C'è il lato più 'politico' di Emanuele Filiberto, nell'intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve. Ma l'ultimo erede maschio dei Savoia, oltre a parlare davanti alle telecamere di Rai 2 del rappo ...