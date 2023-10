Elisa di Rivombrosa Gate al Grande Fratello | ecco perché Beatrice Luzzi non sopporta Jane Alexander | il fatto spiegato bene – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nella Casa del, proprio in queste ore c’è stato un “” che ha avuto come protagonistaDi, serie con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi tirata in ballo – in qualche modo – dache ha mostrato antipatia nei confronti diche interpretava la perfida Lucrezia Van Necker.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.