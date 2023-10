Elettra Lamborghini | senza trucco a Tokyo per l’anniversario di matrimonio | «Ecco quale è il mio punto debole»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 3 ottobre 2023)(29 anni) e il dj olandese Afrojack si sono sposati nel 2020 e hanno da poco festeggiatodel loro primo incontro, 5 anni fa. Un amore lontano dai social, ma che non smette di emozionare e far battere forte il cuore dei fan che seguono sempre molto attentamente la loro storia. Per festeggiare al meglio, i due sono andati prima in una clinica detox, come lo scorso anno e, in seguito hanno preso un volo per. Una volta rilassati nella camera d’hotel,ha confessato ai fan di non essere molto brava a truccarsi, anzi!e il suosi è mostratasui social per ...