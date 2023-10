Eco-attivisti nudi e in mezzo alla strada | cosa fanno gli automobilisti | finisce male | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ora gli eco-di Ultima Generazione uniscono le loro due passioni: spogliarsi e bloccare il traffico delle principali città italiane. Sabato 30 settembre gli ambientalisti si sono radunati nel centro storico di Torino. In totale erano cinque i membri del gruppo che, dopo essersi spogliati, hanno effettuato un sit-in per bloccare il traffico sul ponte sul Po situato in Piazza Vittorio Veneto. La protesta ha visto gli ambientalisti esporre la loro richiesta principale: la restituzione di un fondo riparazioni di 20 miliardi per affrontare i danni subiti dai cittadini a causa di alluvioni e altri eventi catastrofici innescati dall'emergenza climatica. E allora, viene da chiedersi, perché denundarsi? Second uno dei portavoce latà rappresenta la vulnerabilità che sentono di fronte all'inazione del governo e all'inerzia dello Stato nel ...