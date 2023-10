Ecco perché questa Juventus provinciale non è da scudetto

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il punto preso a Bergamo dallaha nuovamente diviso il popolo bianconero, dando forza ai detrattori di Massimiliano Allegri accusa di aver rinunciato a giocare (soprattutto il secondo tempo) per puntare, come unaqualsiasi, al pareggio. Un atteggiamento che è piaciuto poco ai critici. Nonil campo dell'Atalanta debba essere terra di conquista per nessuno, maha certificato una sorta di rinuncia dellaa provare a guardare più in là dell'obiettivo minimo dichiarato: un posto nella prossima Champions League. Se si segue il filo dei numeri, ha avuto ragione Allegri. La classifica non è male, la vetta non è lontana e alcune delle avversarie dirette per l'Europa che conta stanno accumulando distacchi pesanti: Roma (6 punti) e Lazio (7) sono distanti e il gap, ...