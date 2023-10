È morto Paolo | il papà di Gianluca Grignani Per lui la canzone di Sanremo | “E per il resto ognuno giudichi se stesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) È, ildi. “Mio padre vive in Ungheria e non ci vediamo da 15 anni. Non ha ancora sentito lae non vorrei che gli scoppiasse il cuore”: le parole del cantautore sul palco dell’Ariston all’ultimo festival di. Sì, perché proprio a, spesso assente durante la giovinezza di, è dedicata laQuando ti Manca il Fiato. “Mio padre tornava la sera/Ed era forte quando era in vena/Questo lo ricordo bene/Sì, questo lo ricordo bene/Mio padre era uno dei tanti/Ma era il mio eroe quando mi sorrideva“. Su Instgram il cantautore ha postato una foto con lui ee come didascalia un altro passaggio del brano sanremese: “E per il ...