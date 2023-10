Dress code scuola | la foto di un’alunna con un top fa discutere | “Papà me l’ha comprato e dice che mi sta benissimo” Una docente risponde | “Se fossi il preside ti manderei a casa”

addio minigonne e t-shirt invisibili. La nuova postura del governo passa anche dal look scolastico. La maggior parte degli istituti sta cercando di ...

dress code casual per i Senato ri americani? Assolutamente no! Qualche giorno fa era stata avanzata la proposta, su input del leader democratico ...

Chi non sogna di partecipare a un défilé? Guadagnare il front row, con qualche eccezione, è un privilegio riservato a star e addetti ai lavori. Ma ...

Ribaltata all'unanimità la decisione che prevedeva un rilassamento del dress code per i Senato ri Usa. La strana convergenza tra dem e Gop

Appuntamento il sabato di Halloween, in via Logudoro 32,: Halloween.Oltre alla premiazione delle squadre, conclude la nota, immancabile quella dei cappelli previsti dalLadies Hat: due i cappelli scelti dalla giuria e che hanno ricevuto il premio, quello ...

Dress code, la foto di un’alunna nel bagno della scuola è virale. Una docente: “Se entri in aula vestita così chiamo i genitori” Tecnica della Scuola

Dress code scuola, la foto di un’alunna fa discutere: “Papà me l’ha comprato e dice che mi sta benissimo”. Una docente risponde: “Se fossi il preside ti manderei a casa” Orizzonte Scuola

Una foto pubblicata da una studentessa su Twitter sta scatenando un putiferio. La fotografia in questione ritrae una ragazzina nel bagno della scuola, che scatta una foto della sua immagine riflessa i ...Le attività avranno inizio a partire dalle 17. La strada sarà chiusa al traffico (tempi e modalità saranno regolati con una ordinanza che sarà comunicata non appena disponibile) per consentire ai ...