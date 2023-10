Dove finiscono i cellulari rubati | il viaggio dei telefoni dall’Italia al Nord Africa

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023)? Dalle indagini approfondite fatte dalle autorità su due furti avvenuti nell’arco dell’ultimo anno emerge una rotta molto ampia che dal centro di Torino porta dritta in Marocco. A rivelarlo è l’edizione torinese di la Repubblica, che parte da un furto – avvenuto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre dello scorso anno – di alcuni ladri che hanno fatto irruzione al Cannavacciuolo bistrot in via Umberto Cosmo di Torino. In quell’occasione portarono via uno smartphone, due computer, e sette tablet per un valore complessivo di 8 mila euro. Oltre a quattro bottiglie di champagne e poche decine di euro in contanti. Il giorno seguente, il direttore del ristorante ha fatto immediatamente denuncia. Verso il Marocco con i pullman Iniziate le indagini, due giorni dopo è emerso ...