Dottor Ai è già fra noi | nel 2023 boom algoritmi per prevenire infarto

(Di martedì 3 ottobre 2023) Milano, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Anche nel mondo della cardiologia interventistica ilè l'anno dell'Intelligenza artificiale. Gli specialisti del settore segnalano il moltiplicarsi delle applicazioni per il cuore.'alleati' di medici e pazienti su più fronti, dalla prevenzione alla diagnosi e trattamento. "E in futuro ce ne saranno molte di più", prospettano gli esperti. A fare il punto sono gli specialisti della Società italiana di cardiologia interventistica (Gise) in occasione del 44esimo Congresso nazionale, a Milano dal 3 al 6 ottobre. DalGoogle alAi, il salto è stato breve. Nel giro di pochi anni si è passati dal cercare i sintomi di una malattia su un motore di ricerca a utilizzaredi machine learning per individuare tempestivamente un ...