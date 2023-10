Dopo anni lontano dai riflettori | Kim Basinger sta per tornare sul red carpet | ecco perché l' attrice non si è più mostrata in pubblico

Leggi su amica

(Di martedì 3 ottobre 2023)a prendere in mano la propria vita.di buio.«è come se qualcosa si spegnesse completamente dentro di te e dovessi reimparare tutto». Kimha annunciato che sarà sul tappeto rosso di Hollywood fra pochi giorni. Alla serata di gala di Los Angeles per Last Chance For Animals. La notizia ha fatto subito il giro del mondo.sonoche l’di 9 settimane e ½ non si fa vedere in. Illo aveva svelato lei stessa nel 2022 in una rarissima apparizione nella web serie di Jada Pinkett Smith, Red Table Talk. Lì ha raccontato, per la prima volta, di aver sofferto per ...