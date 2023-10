(Di martedì 3 ottobre 2023) Laura Pin, ladi 74 anni, di Fiume Veneto (Pordenone),lo scorso 28 giugno, non è caduta dal, come sosteneva il marito Severino Sist, di 75 anni, indagato per omicidio ...

Laura Pin, ladi 74 anni, di Fiume Veneto (Pordenone),morta lo scorso 28 giugno, non è caduta dal letto, come sosteneva il marito Severino Sist, di 75 anni, indagato per omicidio aggravato. Lo ha ......arrivi in Sardegna Altri otto migranti - tutti algerini senza documenti - tra i quali una, ... Il gruppo era arrivato poco prima sulla spiaggia a Chia con un'imbarcazione che non è stata. ...

Donna trovata morta a letto, autopsia esclude cadute accidentali Agenzia ANSA

Non risponde alla vicina, scatta l'allarme: donna trovata morta in casa ilmessaggero.it

Laura Pin, la donna di 74 anni, di Fiume Veneto (Pordenone), trovata morta lo scorso 28 giugno, non è caduta dal letto, come sosteneva il marito Severino Sist, di 75 anni, indagato per omicidio ...Stando ad una prima ricostruzione, la donna si trovava sul cavalcavia che sovrasta la semiautostrada A13. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è finita sulla carreggiata sottostante dove è stata ...