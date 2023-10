Donald Trump | a New York il processo più delicato

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) –ormai è abituato ad essere al centro di ricorsi legali, ma ilcivile iniziato oggi a Newè differente dagli altri, perché mette a rischio il suo stesso impero economico e immobiliare. La causa per frode, per la quale la procuratrice generale di New, Letitia James, chiede un risarcimento di 250 milioni di dollari, va a colpire due delle cose più importanti per il tycoon, i suoi figli – che sono co-imputati – e il suo ‘brand’, quindi la sua stessa immagine di imprenditore di successo sulla quale ha giocato anche per la sua carriera politica. L’accusa di James aè di aver manipolato, gonfiato per anni il valore delle sue proprietà, per ottenere vantaggi con i prestiti con le banche, le assicurazioni e le tasse, con dichiarazioni che ...