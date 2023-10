Dl asset | governo pone la fiducia Opposizioni | “Parlamento umiliato”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Illasul cosiddetto dlin esame nell'Aula della Camera. Prima che il ministro dei Rapporti con ilLuca Ciriani avanzasse la richiesta, lesono intervenute in Aula per chiedere di evitare il ricorso a questo strumento, "che umilia il ruolo del". Ha aperto gli interventi 'critici' il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, seguito da Azione-Iv, Pd, M5S e Avs. "Il fatto di porre lanon è una cosa che ci diverte o facciamo a cuor leggero – ha premesso Ciriani -, il ricorso allanon è una novità ma una consuetudine, una prassi consolidata. In più, le richieste che arrivano dai cittadini è di una politica che dia risposte rapidissime, il dl in ...