?Diventeranno verdi le tute blu??

(Di martedì 3 ottobre 2023) Secondo Joe Biden la strada verso “net zero” è lastricata di opportunità di lavoro e le politiche green sono una strategia “win win” tra i lavoratori ed il pianeta. Forse non ne sono altrettanto sicuri i 300 lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore, in provincia di Bologna, che si stanno chiedendo quale sia l’aspetto vincente, per loro, del passaggio alla cosiddetta “mobilità sostenibile”. Quello che in realtà emerge da una semplice analisi dei settori in prima linea nella transizione, dall'energia alle automobili all'acciaio, è che i nuovi processi produttivi green necessitano generalmente di una percentuale significativamente minore di manodopera. Che poi questo si traduca in aspetti positivi per i consumatori con prezzi più bassi questo è ancora tutto da dimostrare. La strada verso lo "zero netto" significherà la perdita di posti di lavoro nei settori ad alta intensità ...