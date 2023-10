“Diteci la verità” Campi Flegrei | il terremoto che mette paura a Napoli | costa sta succedendo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott – Le scosse diavvertite a, in zona(l’ultima ieri sera) stanno iniziando a preoccupare, e c’è chi addirittura rispolvera il sisma terribile degli anni Ottanta., il: cosa staNella zona dell’epicentro, come riporta l’Ansa, c’è molta preoccupazione per la tenuta delle strutture: la caduta di alcuni calcinacci ha infatti messo in allarme la popolazione: i cittadini si sono riversati nelle strade e ora non vogliono tornare nelle loro abitazioni. I vigili del fuoco sono quasi sotto assedio per le telefonate e le richieste di soccorso, o comunque le segnalazioni. A Pozzuoli il panico ha registrato manifestazioni particolarmente evidenti. “Non ci dicono ...