Disturbi alimentari in viaggio | le patologie alimentari fuori dalla propria routine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl periodo estivo ormai trascorso comporta spesso un cambio di, che si ripresenta in ogni periodo di ferie. È un fattore che genera stress nelle persone affette da un disturbo alimentare. L’esposizione estiva del proprio corpo, tra costumi e in generale un abbigliamento più leggero, lascia spesso un senso di insoddisfazione per il proprio corpo (non è un caso che in settembre ci sia sempre un record di iscrizioni in palestra). Secondo uno studio realizzato da un’università australiana, scrive Fanpage.it, l’ansia causataprova costume indurrebbe un vero e proprio stato di disagio psicologico nella donna, chiamato Bikini Blues. È un fenomeno che consiste in uno sdoppiamento della mente dal corpo che tende ad auto-analizzarsi come un oggetto. Questo processo chiamato auto-oggettivazione può portare ad una vera e ...