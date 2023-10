Diretta Napoli - Real Madrid 0 - 0 | segui la sfida di Champions LIVE oggi

LIVE Napoli-Real Madrid - 0-0 Champions League calcio in DIRETTA : iniziata la partita CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Rodrygo riceve palla in area e punta Natan, che è bravo a non farsi saltare e chiudere in calcio ...

LIVE Napoli-Real Madrid - 0-0 Champions League calcio in DIRETTA : entrano in campo le due squadre CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Concluso l’inno della Champions League. A breve avrà inizio il match. 20.58 È il momento dell’inno ...

LIVE Napoli-Real Madrid - Champions League calcio in DIRETTA : pochi minuti al via dell’incontro. Gli azzurri cercano l’impresa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Carlo Ancelotti ha scelto di tenere in panchina Luka Modric per questo incontro. L’allenatore ...

LIVE Napoli-Real Madrid - Champions League calcio in DIRETTA : Ancelotti tiene in panchina Modric - Garcia si affida ad Osimhen CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Definite le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, OLIVEra, ...

Diretta Napoli - Real Madrid : segui la sfida di Champions LIVE oggi Alle 21 il Napoli ed il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi ...