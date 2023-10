Diretta Inter-Benfica | le formazioni ufficiali

Leggi su notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Segui con noi il live di, sfida valida per la seconda giornata di Champions League. Entrambe le squadre sono costrette a vincere. Ci siamo: è il momento di. Sia i nerazzurri che i portoghesi sono costretti a vincere per rimettere sul binario giusto il girone dopo un inizio non semplice. Lautaro e Di Maria – Notizie.com – © AnsaL'articolo proviene da Notizie.com.