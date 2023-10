Dieci anni dopo il naufragio di Lampedusa nulla è cambiato | sul dramma è tornato l’oblio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) di Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 ottobre Il 3 ottobre 2023 ricorre il decimoversario di uno dei più gravi naufragi avvenuti negli ultiminel Mediterraneo. Il 3 ottobre 2013, 368 persone morirono al largo di, sconvolgendo il mondo e strappando per qualche settimana il velo di indifferenza che copriva la terribile crisi umanitaria in atto. E’ stato impossibile non vedere e non sentire: le immagini dei cadaveri galleggianti, i racconti dei pescatori che per ore hanno cercato di strappare i corpi al mare, le testimonianze delle persone sopravvissute. Ma poi sulla vicenda, e suldel Mediterraneo, è. Sono passati 10da allora e purtroppo. La situazione nel nostro mare ...