Di Lorenzo | ' Osimhen non è cambiato | è il solito Victor'

Il Napoli domani scenderà in campo per affrontare il Real Madrid in occasione della seconda giornata di Champions League. Il capitano...

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo partiti in Champions con la vittoria in trasferta a Braga e domani affrontiamo il Real Madrid con serenità, da ...

Alla vigilia della grande sfida di Champions al Real Madrid il capitano del Napoli ha parlato in conferenza stampa del compagno di squadra Victor ...LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. All. Garcia. REAL MADRID (4 - 3 - 1 - 2): ...

Si dovrà, dunque, sfruttare il tempismo e lo stacco di Osimhen, o di alcuni suoi compagni sui calci ... Ciò che il Napoli - sono queste le intenzioni dichiarate da Garcia e capitan Di Lorenzo - non ...Napoli-Real Madrid è la partita del Girone C di Champions, si gioca alle 21 al Maradona. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Sky Sport e Infinity+. Le ultime news sulle formazioni ...