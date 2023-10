Dentro Fuori | una performance di Laura Serafini ed Elisa Zadi a Poppi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sabato 7 ottobre, nel nuovo evento collaterale della mostra "Connessioni" alla Galleria SanLorenzo Arte, le due artiste realizzeranno un'opera a quattro mani e coinvolgeranno il pubblico in un ...

La squadra di Sarri è chiamata all’ennesimo test impegnativo stavolta con la formazione granata di Juric con cui il tecnico laziale non vince quasi ...

Il gruppo Stellantis ha annunciato, in una breve nota stampa, un importante avvicendamento nella sua compagine dirigenziale: Christian Meunier , ...

Riflettere sulla vita dentro e fuori dal carcere , in particolare, su quella delle donne. Lo fa LiberAzioni - Festival delle arti dentro e fuori , che ...

Il gruppo Stellantis ha annunciato, in una breve nota stampa, un importante avvicendamento nella sua compagine dirigenziale: Christian Meunier , ...

Il gruppo Stellantis ha annunciato, in una breve nota stampa, un importante avvicendamento nella sua compagine dirigenziale: Christian Meunier , ...

Sabato 7 ottobre, nel nuovo evento collaterale della mostra "Connessioni" alla Galleria SanLorenzo Arte, le due artiste realizzeranno un'opera a quattro mani e coinvolgeranno il pubblico in un ......Ammonito anche Spinaccé nell'Inter 75 - TRAVERSA DELL'INTER CON KAMATE! Sinistro deviato da... ma stavolta la palla finiscedi poco! 15 - Il Benfica è tornato a fare la partita dopo il gol ...

“Dentro/Fuori”, una performance di Laura Serafini ed Elisa Zadi a ... LA NAZIONE

Gara secca da dentro o fuori. Lucchese, spazio al turnover - Gara ... LA NAZIONE

E’ una giornata ricca di novità dentro e fuori dal campo in casa Gas Sales Bluenergy. Si presentano ufficialmente Fabio Ricci, centrale che in carriera ha già vinto scudetto, due Coppe Italia e due ...Sabato 7 ottobre, nel nuovo evento collaterale della mostra “Connessioni” alla Galleria SanLorenzo Arte, le due artiste realizzeranno un’opera a quattro mani e coinvolgeranno il pubblico in un abbracc ...