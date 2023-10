Deadpool 3 | Taylor Swift avrà un cameo nel film Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman?

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nelle ultime ore si sono intensificate le speculazioni che vorrebbero la cantante e popstar apparire in unnel prossimosul Mercenario Chiacchierone. Si intensificano le voci che affermano che la popstarpotrebbe apparire in unin3, specialmente dopo che quest'ultima è stata avvistata in compagnia del regista Shawn Levy e didurante una partita di campionato al MetLife Stadium di New Jersey. Le speculazioni secondo cuiinterpreterà il ruolo di Dazzler nell'universo degli X-Men risalgono agli ultimi duedegli X-Men della Fox, X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix. Queste voci sono continuate solo quando laè ...

A rafforzare i rumors è la recentissima apparizione della popstar in compagnia dei protagonisti del terzo capitolo diSwift è stata avvistata in compagnia di Ryan Reynolds e Hugh ...Swift è stata avvistata in compagnia di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, star di3. Un caso X - Men ...

Deadpool 3, Taylor Swift avvistata con Ryan Reynolds e Hugh ... ComingSoon.it

Deadpool 3: chi potrebbe interpretare Taylor Swift Everyeye Cinema

Cosa ci fa Taylor Swift in compagnia di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, spalleggiata da Blake Lively Che sia coinvolta in Deadpool 3Hugh Jackman ha condiviso sui social un selfie stellare in cui lo vediamo in compagnia di Taylor Swift, Ryan Reynolds e Blake Lively.