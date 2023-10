De Napoli | «Con Bigon ci fu bisogno di tempo per imparare un nuovo modo di giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) A Radio Punto, nel corso di PuntoSport Show, è intervenuto Nando De, ex centrocampista del: “Ne è passata di strada dal nostro-Real Madrid… Ricordo la gara al San Paolo, non sentivamo il fischio dell’arbitro tanto delle persone presenti sugli spalti. Non mi era mai successo nella mia vita! Quel Real era pieno zeppo di campioni, proprio come questo. È una squadra costruita per vincere sempre la Coppa dei Campioni, quindi stasera servirà una vera impresa. A volte gli episodi da soli possono fare la differenza. Ildopo le ultime gare sta ingranando. De: «Quando cambiammo allenatore dopo il primo scudetto avemmodi aspettare iltecnico eun ...