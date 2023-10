Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , non era a Bologna con la squadra ieri per il match pareggiato dagli uomini di Garcia, bensì a ...

Nel suo elegante completo di tasmania blu, El buitre stavolta non s'è avventato sui piatti d'un pranzo coi i fiocchi: ma, incantanto dal panorama, s'è goduto la terrazza, il sole e il mare di Napoli. ...(Photo by Eliano Imperato / Controluce via AFP) Il presidente del Napoli, Aurelio De, non era a Bologna con la squadra ieri per il match pareggiato dagli uomini di Garcia, bensì a Milano ...

De Laurentiis assente dal pranzo Uefa prima di Napoli-Real: il motivo Corriere dello Sport

Napoli-Real Madrid, pranzo UEFA al Parker's: assente De Laurentiis ... CalcioNapoli24

Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni in cui ha ricordato l'esperienza in maglia azzurra ed anche i momenti meno felici: "Il presidente Aurelio De Laurentiis si impegna con la squadra e scende ...Al Parker's oggi si è tenuto il consueto pranzo UEFA nei giorni della Champions League tra Napoli e Real Madrid ...