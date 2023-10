(Di martedì 3 ottobre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili.riproponiamo l'intervista adel 2003, per il primo numero del nostro giornale, una delle ultime che la star della musica ha dato nella sua vita

In Furyo , classico del 1983 con David Bowie e Ryuichi Sakamoto, Nagisa Oshima metteva in scena vita, morte e rapporti di potere all'interno di un ...

Con una standing ovation sulle note di Heroes difinisce la lunga storia d'amore tra Sarah Burton e il marchio Alexander McQueen . Un sodalizio durate 26 anni, prima a fianco di Lee Alexander McQueen e dal 2010, anno della morte ...Nato a Hereford, in Inghilterra, nel 1955, Peter Hince inizia la sua avventura nel mondo della musica nel '73 come giovane roadie con. Nello stesso anno, lavorando per i Mott The Hoople, ...

David Bowie: «Oggi vivo d'amore» Vanity Fair Italia

La rivoluzione rock di David Bowie Sky Arte

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...Nel 1964, a diciassette anni, David Bowie fa la sua prima apparizione in TV per una campagna in difesa dei capelloni. Guarda il video.