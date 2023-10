Danso | «Sono stato molto vicino al Napoli | ma ora non ho rimpianti»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Si gioca Lens-Arsenal in Champions e L’Equipe intervistail centrale difensivo austriaco che in estate èvicinissimo al, come conferma nel corso dell’intervista. Sei nato con la Premier League come riferimento (sei presenze col Southampton nel 19-20, ndr). Hai sognato di giocare lì? «Certo. Quando sei giovane e in Inghilterra, tutto ciò a cui pensi è la Premier League. Era così, Barcellona, Real o Bayern, date le mie origini. E se avessi potuto, per uno dei miei fratelli, sarebbeArsenal. Quando ero piccolo, mio fratello mi ha comprato una maglia, quella gialla con la scritta O2. È quella indossata da Thierry Henry durante la sua incredibile cavalcata contro il Real Madrid (1-0 a Madrid negli ottavi di finale di andata di C1 nel 2006), una delle sue migliori partite. Hai pensato di lasciare il ...

molto felice di continuare il mio viaggio qui. So quello che ho, dobbiamo trovare il momento giusto per prendere la scelta di andar via". GLI SFOTTO' ESTIVI DEL LENS Kevinrinnova con il ...Da allora il Lens non ha più perso: Haise ha rimesso in moto la 'macchina' anche in Ligue 1 e... Le probabili formazioni di Lens - Arsenal LENS (3 - 4 - 2 - 1): Samba; Gradit,, Medina; ...

