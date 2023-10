Daniele Capezzone | basta con ' sto fascismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Da oggi è in vendita in libreria “Econ 'sto”, ultima fatica di. Qui sotto, per concessione della Piemme editore, pubblichiamo l'introduzione del libro Cari compagni, statemi bene a sentire. Sì sì, ce l'ho convoi, comunisti di andata e di ritorno, voi che siete stati lestissimi a rinnovare il guardaroba, perché adesso indossate delle impeccabili camicie Brooks Brothers rigorosamente button down, ma non avete invece cambiato né rinfrescato la vostra mentalità, che al fondo è rimasta la stessa, tenacemente e direi istintivamente ostile all'individuo, al lavoratore autonomo, alla libera intrapresa, e soprattutto al dissenso e al dissenziente. Diciamocelo: la libertà – specie quella degli altri – non vi è mai piaciuta. E statemi ad ascoltare pure voi, cari neo -puritani che neanche sapete ...